صورة من طفولة الفنان محمد رشاد وهو أقل من عامين

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك المطرب المصري الشاب محمد رشاد جمهوره في صورة له من ألبوم طفولته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

محمد رشاد علق على الصورة وكتب: «وأنا صغير دا اللي لحقته من الصورة»، ولفتت براءة الطفل أنظار الجمهور الذي تغزل في الصورة من خلال عدد كبير من التعليقات، قائلين إن شكله لم يتغير.

الفنان الشاب هو أحد نجوم برنامج «أراب أيدول»، حقق نجاحا كبيرا من خلال البرنامج وأشادت أحلام بصوته، واشتهر بتقديم الأغنيات الشعبية.

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محمد رشاد أصبح واحدا من نجوم السوشيال ميديا مؤخرا بعد أزمته مع زوجته الحالية مي حلمي، والتي كان سببها إلغاء حفل عرسهما ليلة زفافهما.

وفي ليلة الزفاف التي انتهت بالفراق حدث خلاف كبير بين أسرة الثنائي، وانتهت بأن انسحب رشاد من الحفل، بعد أن كانت مي بكامل زينتها في انتظاره، مما سبب لها صدمة وتم نقلها للمستشفى.

وبعد كل الشائعات والقيل والقال انتهت الخلافات بين الاثنين، وتكتم كل منهما على التفاصيل اللاحقة، وتفاجأ الجمهور بزواجهما بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والنجوم.

الفنان الشاب سافر مع زوجته في رحلة لقضاء شهر العسل، ونشر صورهما، وتمنى لهما الفانز حياة سعيدة بعد كل ما حدث لهما.