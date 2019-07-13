عبير صبرى تنتهى من «نصيبى وقسمتك 3»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الفنانة المصرية عبير صبرى من تصوير مشاهدها فى أولى حكايات الجزء الثالث من مسلسل “نصيبى وقسمتك”، والتى تحمل اسم “براد شاى”، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، حيث صورت دورها خلال 4 أيام كان آخرها أول أمس الأربعاء.

وعلة جانب أخر، تستعد عبير للسفر إلى العاصمة الانجليزية لندن بصحبة زوجها المحامى أيمن البياع يوم الاثنين المقبل، من أجل قضاء أسبوع اجازة هناك، على أن تعود بعد أسبوع الى القاهرة لاستكمال نشاطها الفنى من جديد حيث تدرس المشاركة فى مسلسل جديد يتم العمل على التحضير له فى الوقت الحالى.

ويشارك فى بطولة حكاية من ضمن أحداث الجزء الثالث من ”نصيبى وقسمتك “، والذي يمل اسم “براد شاى” هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومى فخرى ويتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.