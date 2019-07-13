حملة لغرس 10 آلاف شتلة أفوكادو في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وكالة التطوير الزراعي في إثيوبيا حملة لغرس 10 آلاف شتلة أفوكادو، في استجابة سريعة لمبادرة رئيس الوزراء آبي أحمد، التي أطلقها خلال شهر مايو/أيار، المتمثلة في غرس 4 مليارات شتلة في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي الحملة في إطار جهود الحكومة الإثيوبية ضمن برنامج حماية البيئة؛ للتصدي لظاهرة تغيّر المناخ وزيادة الغطاء النباتي.

وقال المدير التنفيذي لوكالة التطوير الزراعي في إثيوبيا، خالد بومبا، إنَّ وكالته أطلقت حملة لغرس شتلات مثمرة في أراضي المزارعين بإقليم أوروميا، كاشفاً عن أنَّ اختيار الأفوكادو تحديداً؛ لأنَّها ثمرة مرغوبة في السوق المحليّة والعالميّة، كما أنَّها تُشجِّع على التصدير إلى الخارج.