منتج عالمي يحقق حلم المطرب أمينوكس في تعاون فني جديد

أعلن المغني أمينوكس، أخيرا، تعاملا جديدا مع المنتج العالمي “ريدوان”، مبرزا أن الأمر بمثابة حلم قد تحقق، حيث شارك أمين التامري، المعروف فنيا بلقب “أمينوكس” في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة رفقة نادر خياط، المشهور بلقب “ريدوان” ، من كواليس العمل، وعلق عليها: “العمل مع ريدوان كان بمثابة حلم بالنسبة إلي، خصوصا عندما أنظر من أين أتيت، وكم كانت الطريق صعبة”.

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ونصح أمينوكس جمهوره بالإصرار لتحقيق الأحلام، على الرغم من محاولات الاحباط، الذي تواجه الشخص، إذ أضاف: “أحلامكم تكون بالنسبة إلى بعض الناس مستحيلة أحيانا، لكن لا يجب أن تتوقفوا، استمروا في المحاولة حتى النهاية”.

وأنهى أمينوكس تدوينته بالقول: “اليوم الحلم يتحقق، ومفاجأة كبيرة تنتظر جمهوري الغالي”، وكان اتجه المنتج العالمي ريدوان للاشتغال رفقة نجوم مغاربة، بعدما حقق شهرة كبيرة في العمل مع نجوم عالميين.

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