شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة الفيلم التسجيلى "جيوش الشمس" فى الذكرى 67 لثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، عددا من الفعاليات احتفالا بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952، إذ يقيم القطاع ندوة لمناقشة الجزء الثانى من الفيلم التسجيلى"جيوش الشمس" الذى يروى العديد من أحداث ثورة 23 يوليو، فى السادسة من مساء اليوم السبت، بمكتبة القاهرة الكبرى، ضيوف الندوة اللواء محمد محمود عمر، منتج سلسلة أفلام جيش الشمس، واللواء حسين مسعود وزير الطيران المدنى الأسبق، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير المكتبة .

كما تقيم المكتبة ندوة عن الوثائق المصرية لثورة يوليو سياسيا واجتماعيا، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء 17 يوليو، يتحدث فيها المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، والمؤرخ الدكتور راضى جودة، واللواء أركان حرب حمدى لبيب، خبير الأمن القومى ونائب مدير الشئون المعنوية سابقاً.

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ويعقد القطاع لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان "ثورة يوليو.. نظرة على التاريخ والمستقبل" يدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، رئيس ومؤسس الملتقى، وذلك فى السابعة من مساء يوم الاثنين 22 يوليو بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا.

ويقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، حفل موسيقي، فى تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء ٢٣ يوليو، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، يتضمن برنامج الحفل الذى تحييه الفرقة الموسيقية للمركز، مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية التى تغنى بها نجوم الطرب فى مصر، والتى لا تزال تحتل مكانتها فى قلوب الشعب المصري.