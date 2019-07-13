شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح موسمها الأول.. "بحر الهوى" على مسرح جمصة منتصف يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحي" بحر الهوى" منتصف شهر يوليو الجارى على مسرح جمصة، وذلك ضمن خطة البيت بالموسم الصيفى ٢٠١٩ .

"بحر الهوى" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وهو عرض كوميدى غنائي يقدمه البيت بعد النجاح الجماهيرى وتحقيق إيرادات عالية فى موسمه الأول بصيف ٢٠١٨ بمسرح جمصة، تدور أحداثه حول كيفية تغيير السلوك السلبي للفرد إلى سلوك إيجابي حتى يصبح انسانا صالحا ومفيدا للمجتمع، كما يحث العرض على التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق الحميدة .

البطولة للفنانين"علا رامي، عادل أنور، هانى النابلسي، فيصل خورشيد، سيف عبد الرحمن، نوال سمير، حسان العربي، سعاد الهوارى، تقوى فوزى، أحمد زايد، عاطف سعيد"، ديكور وملابس محمد خبازة، أغانى مجدي الحمزاوي، ألحان إيهاب حمدي، استعراضات عزت أبو سنة، مخرج منفذ طارق حسن وهالة الصباح، مساعدو الاخراج "ابراهيم ابو النجا - شادى حمدى العربي - أحمد سمير زايد"، بالاشتراك مع فنانى الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، تأليف محمد عبد الله، إخراج هاني النابلسي .

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