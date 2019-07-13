شكرا لقرائتكم خبر عن الرعب والكوميديا يسيطران على 6 أفلام فى عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، تنوع كبير بين الأفلام المقدمة ، حيث تختلف الأذواق فى الجرعة التى يقدمها أبطالها وصناعها، إذ تسيطر فئات الأكشن والرعب والكوميديا على الموسم السينمائى، الذى يجمع نجوما تحقق أعلى الأيرادات فى شباك التذاكر وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز، الذى ينافس بفيلمه "الفيل الازرق2"، والذى حقق نجاحا كبيرا بجزئه الأول عام 2014، وشارك من خلاله العديد من النجوم منهم نيللى كريم وخالد الصاوى وآخرون، إخراج مروان حامد.

"الفيل الأزرق2" يتضمن جرعة رعب فى أحداثه، حيث تبدأ القصة بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، إذ يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

كما ينافس النجوم أحمد عز وعمرو يوسف بفيلم "ولاد رزق2" – عودة أسود الأرض، خلال موسم عيد الأضحى، حيث حقق الجزء الأول أرقاما قياسية، وصلت لـ 24 مليون جنيه عام 2015.

فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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ويدخل النجم أحمد حلمى أيضا قائمة أفلام عيد الأضحى بفيلمه "خيال مآته"، بعد غياب عام كامل، منذ عرض فيلمه الأخير"لف ودوران" ، الذى حقق وقتها 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد، ويشارك فى بطولة "خيال مآتة" النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم "الكنز"، طرح الجزء الثانى من العمل، خلال موسم عيد الأضحى، بطولة النجوم محمد رمضان وهند صبرى وأحمد رزق، من إخراج شريف عرفة ، وتأليف عبد الرحيم كمال .

اما النجم تامر حسنى، فيعمل على قدم وساق من أجل الإنتهاء من فيلمه "كل سنة وأنت طيب"، حيث يتبقى له 8 أيام وينتهى تصوير العمل بالكامل، حيث كشف مصدر مقرب من الفيلم لـ"اليوم السابع" أن الشركة المنتجة قررت طرح الفيلم فى عيد الأضحى، بعد البحث والتفكير فى طرح الفيلم لينافس بشكل كبير خلال الموسم، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.





وأخيرا، يشارك فى موسم عيد الأضحى، فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، من بطولة أحمد فتحى ومى كساب وبيومى فؤاد ومحمد سلام ، وعدد آخر من الفنانين، والذى تأجل طرحه من العام الماضى، ويعتمد على الكوميديا بكل كبير، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.