صور وفيديو| "تكريم حلا ولبنى عبد العزيز ورمضان يغني مافيا وبطل حب للإيجار يخطف الأنظار" في حفل بياف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أقيم مساء أمس حفل بياف اللبناني في بيروت في نسخته العاشرة، وسط حضور فني كبير من عدة دول.

وقدمت الحفل الإعلامية ريما نجيم، كما افتتح المهرجان رئيسه ميشال ضاهر بالتزامن مع إطلاق الألعاب النارية.

وكُرم في الحفل الفنان محمد رمضان والفنانة حلا شيحة والفنانة لطيفة والفنان وائل كفوري، والإعلامي نيشان والفنان ناصيف زيتون والمخرج ميلاد أبي رعد، والفنان ملحم زين، والفنان التركي باريش أردوتش، بطل مسلسل حب للإيجار، بالإضافة إلى تكريم الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز.

وقالت لبنى: "مبسوطة إنكم لسه فاكريني، لبنان هو بلد النضال والشجاعة والحرية"، فيما قال الفنان التركي أردوتش، الشهير بـ"عمر" في البلاد العربية، والذي قال بالعربية: "شكرا"، مشيرا إلى أنه من أشد المعجبين بالمخرجة اللبنانية نادين لبكي، وخطف النجم اللبناني الأنظار، وحرص الكثير على التقاط الصور معه.

Advertisements

/

أما الفنان محمد رمضان، فقد شكر القائمين على المهرجان وأكد سعادته بالتكريم، وأهداه لأستاذه الفنان عمر الشريف، كما غنى أغنيته الشهيرة "مافيا".

/

وقوبل رمضان بحفاوة شديدة، وحاول الكثير من الصحفيين التسجيل معه، لكن الأمن حاصره، وحاولوا إدخاله إلى مقر الحفل بشكل سريع.

فيما عبرت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أنها متقائلة ولديها طاقة إيجابية كبيرة.