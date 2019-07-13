ليالي الصيفية| غادة عبد الرازق على "المرجيحة" وبوسي في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

غادة عبدالرازق

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها بصورة لها، في أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت غادة في الصورة بملابس صيفية وهي تتأرجح على الأرجوحة.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الإسكندرية.

منى ممدوح

نشرت الفنانة منى ممدوح صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت منى في الصورة من داخل "حمام السباحة"، في أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية.

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محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسيلي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهر فيها وهو يصطاد من داخل " تخت" في البحر.

رانيا ملاح

نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت رانيا في الصورة بملابس الصيف، حاملة "كلبها" في يدها من أمام البحر.

رايا أبي راشد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد جمهورها بصور، أثناء قضائها إجازتها الصيفية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

ولاء الشريف

حرصت الفنانة ولاء الشريف على أن تقضي إجازتها الصيفية أمام البحر، ونشرت صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

سارة شاهين

نشرت سارة شاهين، زوجة الفنان عمرو واكد، صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضائها إجازتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

بوسي

شاركت المطربة بوسي جمهورها بصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضائها إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وظهرت بوسي في الصور بإطلالة أنيقة، من أمام "حمام السباحة".