ياسمين صبري بملابس الصيف وأحمد جمال في المسجد الأقصى..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملاس صيفية، نالت إعجاب متابعيها.

يارا

نشرت الفنانة يارا صورة ، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس كاجوال من داخل منزلها.

هنادي مهنا

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، وظهرت هنادي في الصورة وسط الطبيعة.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بجانب مي ابنتها لي لي، ونالت الصورة إعجاب محبيها.

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عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة ، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، وظهرت عبير في الصورة بإطلالة جذابة، وشعر أشقر.

شيكو

نشر الفنان شيكو صورة تجمعه بالفنان أحمد داود، والإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

أحمد جمال

شارك الفنان أحمد جمال جمهوره بصورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة وهو يصلي من داخل المسجد الأقصي، وعلق: "جمعة مباركة، قبة الصخرة، المسجد الأقصى".

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس كاجوال، وارتدت "قبعة" على رأسها.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت روجينا في الصورة بفستان أسود، ومكياج هادئ.

كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت كندة في الصورة بإطلالة أنيقة، ومكياج ناعم زاد من جمالها.