صور| محمد رمضان يغنى مافيا ويهدي جائزته لعمر الشريف في حفل "بياف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشعل الفنان محمد رمضان الأجواء في حفل بياف اللبناني في نسخته العاشرة.

وغنى الفنان محمد رمضان على المسرح أغنية مافيا، قبل حصوله على جائزة أفضل ممثل عن مسلسل زلزال، الذي عرض في رمضان الماضي.

وأهدى رمضان الجائزة للفنان عمر الشريف، الذي حلت ذكراه، أمس، ووصفه بمعلمه، مضيفا: "سعيد بتواجدي في لبنان، وأهدى الجائزة لليد الأولى التي امتدت لي، الممثل المصري اللبناني عمر الشريف".

يذكر أن محمد حصل على جائزتي أفضل ممثل عن "زلزال"، وأفضل فيديو كليب عن "مافيا".

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المعروف أن النجمة حلا شيحة تم تكريمها خلال الحفل.

فيديو لتكريم محمد رمضان وغنائه لأغنية لمافيا وفقا لموقع النهار اللبناني