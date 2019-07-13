رسمياً: النجم التركي مراد يلديريم ينضم لكاست الفيلم المصري “ماكو” -صور

انضم الفنان التركي مراد يلدريم، لفريق عمل الفيلم المصري “ماكو”. وأعلنت الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع فيسبوك، انضمام الفنان التركي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بعمل سينمائي مصري. وعلقت الصفحة الرسمية على البوستر الدعائي الذي ظهر فيه النجم التركي: “تحت المياه مفيش مجال للهزار، الغطس في المكان ده بالذات صعب، الكل عينه معايا ويتبع تعليماتي”.

ويقدم الفنان التركي شخصية “مراد” ضمن أحداث الفيلم، الذي يشارك في بطولته الفنان الشوري قصي خولي، ناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني. وقررت الشركة طرح الفيلم هذا العام، ولكن لم يتحدد بعد موعد عرضه بالسينمات. الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية (حادث العبارة سالم إكسبريس). عن 8 أشخاص في رحلة مثيره تحت مياه البحر الأحمر العميقة في مكان مليء بالذكريات والحكايات – سيعرض في 2019