شاهد.. محمد حماقى عن حفله بالسعودية: ساعتين موسيقى بآلاف المشاعر

نشر المطرب محمد حماقي، صورة له من الحفل الغنائي الذي أقيم على شاطئ " درة العروس " في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلق حماقي على الصورة: "ساعتين من الموسيقى.. الآلاف

من المشاعر الايجابية ".

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وقدم حماقي، خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلقى تفاعلًا كبيرًا من كل محبيه ومعجبيه من الجمهور السعودى ومنها

" أحلى حاجة فيكي، من قلبي بغني، من البداية"، وغيرها من الأغاني .

ويعد هذا الحفل هو الثالث لمحمد حماقي بالسعودية، حيث أحيا حفلًا جماهيريًا بمنطقة الدمام، داخل مركز أرض المعارض، والثاني كان على المسرح الروماني في موسم صيف جدة.