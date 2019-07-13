تعرف على برنامج المواهب الجديد لـ نوال الزغبي و الجرينى

تعاقدت المطربة نوال الزغبي مؤخراً على المشاركة فى أحد برامج المواهب الجديد و الذى يحمل عنوان برنامج The talent الجديد، و التى تشرف عليه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويختلف عن باقي برامج المواهب، فهو عبارة عن تطبيق يتم

تحميله على الموبايل، يقوم المشتركين بإرسال مقاطع الفيديو والصوت التي تدعم موهبتهم.

ويشارك في لجنة تحكيم البرنامج الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، و أيضاً الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، والملحن طارق

أبو جودة، وبدأت روتانا في الاستعداد للبرنامج الذي سوف ينطلق بعد 7 أيام.

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وعلى جانب آخر، نشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة من كليبها الجديد "صبح صبح" معلنة اقتراب موعد طرحه.

وتأتي أغنية "صبح صبح" من ألبوم نوال الأخير والذي يضم أغنيتي "كده باي" و"جوه قلبه" .