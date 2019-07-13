"أبو كبسولة" رحلة مسرحية من القاهرة إلى الإسكندرية

انتهت فرقة الإسكندرية المسرحية، مساء أمس الخميس، من عرض مسرحية "أبو كبسولة" على خشبة المسرح العائم في المنيل، والذي استمرا على مدار 15 ليلة، وحضر لمشاهدة العرض مساء أمس كل من عمرو عبد الجليل وعمرو رمزيوسامي مغاوري .
ومن المقرر أن تُعرض "أبو كبسولة"، مجددا، بدءا من بعد غد، الأحد، في مدينة الإسكندرية على خشبة مسرح بيرم التونسي.
مسرحية "أبو كبسولة"، بطولة مصطفى أبو
والعرض من ألحان كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار مصطفى أبو سريع، وديكور وملابس وائل عبد لله، وإضاءة إبراهيم الفرن، واستعراضات محمد ميزو، ومن تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.
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