وداعا عاشق السينما.. مواقع التواصل تنصب سرادق عزاء للراحل يوسف شريف رزق الله

رحل عن عالمنا الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

معلومات عن الناقد يوسف شريف رزق الله.

ولد يوسف شريف رزق الله، في 5 سبتمبر عام 1942، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة 1966، واشتهر بتقديمه لبرامج "أوسكار، سينما في سينما، تلي سينما".

ومن ثم عمل محررًا ثم رئيسًا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

سرادق عزاء بمواقع التواصل للراحل يوسف شريف رزق الله

ونصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

سرادق عزاء عبر صفحاتهم، للراحل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، سائلين المولي عزوجل برحمته للفقيد.

وغرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي

Advertisements

منشورات عبر موقع " تويتر"، ذاكرين خلالها بعض المواقف الإيجابية والتعليمية للراحل

وزارة الثقافة تنعي الراحل يوسف شريف رزق الله

نعت وزارة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله الذى غيبه الموت فجر، اليوم،

12 يوليو ، عن عمر ناهز 77 عام.

وقالت الوزارة فى بيان لها: "إن الراحل أحد رموز النقد السينمائى ومؤرخ ومعلم لأجيال عديدة ووصفته بأنه موسوعه السينما العالمية والأب الروحى لنادى السينما" وأضافت "أن الوسط الثقافى والسينمائى فقد أحد مبدعيه ممن ساهموا فى تذوق وصناعة السينما".

نقيب المهن التمثيلية يعزي يوسف شريف :" وداعا عاشق السينما "

وفي ذات الصدد، نعي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الناقد السينمائي "يوسف شريف رزق الله" الذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 77 بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر زكى ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات صورة للراحل، وعلق قائلا :" وداعا الناقد الكبير أستاذ الأجيال عاشق السينما يوسف شريف رزق الله".