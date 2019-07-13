شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ضيف قصر السينما لمناقشة فيلم "الكبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل "قصر السينما"، الأحد 4 أغسطس المقبل، فى تمام الساعة العاشرة مساء، الفنان عمرو سعد ، فى ندوة بعنوان "نجوم وندوة" يديرها الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما ، ويعقبها عرض فيلم «الكبار» تأليف بشير الديك، وإخراج محمد جمال العدل ومن بطولة عمرو سعد، زينة، وخالد الصاوى.

الفيلم تدور أحداثه حول "كمال" وكيل نيابة شاب يتسبب فى إعدام فتى عن طريق الخطأ فيستقيل من النيابة لشعوره بالذنب، ثم يعمل محامياً ولكنه يخسر أول قضاياه نتيجة لضغط أصحاب النفوذ، تؤدى هذه الأحداث إلى اكتئابه وإدمانه للخمر، حتى يجتذبه رجل أعمال فاسد "محمد الحاج" للعمل لديه فتنقلب حياته رأساً على عقب، ويدور صراع بينه وبين صديق عمره الضابط "على" الذى يحاول إعادته لحياته الشريفة.

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يشار إلى أن قصر السينما تم افتتاحه يوم 27 يونيو الماضى، وذلك بعد التجديد والتطوير التى شهدها القصر فى العديد من قاعاته المختلفة، بعد أن تم إغلاقه عام 2016 بغرض تجديده.