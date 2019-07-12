ما الذي قالته أمل رزق بعد تعرّض ابنتها لحادث سير!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 11:52 مساءً - نشرت الممثلة المصرية أمل رزق صور لسيارة ابنتها لمى بعد تعرضها لحادث سير منذ أيام، والتي تضررت بشكل كبير، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت أمل على الصورة قائلة: “اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه وستر فأتمم نعمتك على وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة..اكتر من كده كرم من ربنا وحب نجالي بنتي يا رب لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”.
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