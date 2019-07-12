شاهدوا كيف علقت سيرين عبد النور على فيديو معايدة مكسيم خليل لزوجته!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 11:52 مساءً - بعد نشرالممثل السوري ​مكسيم خليل​ مقطع فيديو له هنأ فيه زوجته بعيد ميلادها على طريقته الخاصة وبعفوية، أثناء تواجدهما معاً في السيارة التي يقودها، حيث شغل أغنية :أنتيكا” وغناها بصوته معايداً زوجته ​سوسن أرشيد​، كانت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ أولى المهنئات من بين المعلقين على الفيديو، وكتبت :”سوس حبيبتي كل سنة وانتي بخير وسعادة يا رب”.



إشارة إلى ان مكسيم خليل يحرص على علاقة مميزة مع زوجته ملؤها الحب والتقدير ويتبادلان الدعم ويظهران محبتهما لبعضهما البعض في العلن وعلى مواقع التواصل.

إشارة إلى أن سوسن أرشيد ممثلة سورية من أم روسية وقد بدأت حياتها العملية في سن مبكر عندما كانت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية من خلال بطولة في الفيلم القصير ” عن الحب”، ثم توالت عليها العروض إلى أن زادت شهرتها، ومن بين أبرز أعمالها مسلسل ملح الحياة، وجوه وأماكن، سرايا عابدين وغيرها الكثير.