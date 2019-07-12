سارة علي خان تستمتع بعطلتها في لندن.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يتابع العلماء عبر دراسات متعددة ما يتعلق بتحسن الحالة النفسية، ووجدوا أن هناك رابط قوي بين العطلات وتحسن الحالة المزاجية عند الكثيرين، كما رصدوا تأثيرا كبيرا وفوريا للعطلات على مؤشر السعادة.

يبدو كذلك أن الفنانة الصاعدة في سماء بوليوود سارة على خان، مطلعة على تلك الدراسات، لأنها تعرف كيف تستفيد بشكل كبير من عطلتها الصيفية في مدينة لندن، وهي بصحبة شقيقها إبراهيم على خان.

نشرت ممثلة “سيمبا” الممثلة البالغة من العمر 23 عامًا، المزيد من الصور عطلتها الرائعة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماع Instagram، يوم الأربعاء، شاركت صورة لنفسها وهي تستقل دراجة في هايد بارك، لندن. كانت سارة ترتدي ملابس رياضية عبارة عن قميص أبيض عادي، مع سروال وردي وسترة زرقاء مربوطة حول وسطها خلال يومها في لندن.

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رافق سارة شقيقها إبراهيم على خان ووالدته أمريتا سينغ، وظهرت صورة للثنائي وهما يقفان قرب كشك للهاتف في لندن، ونالت الصورة إعجاب متابعيها بالإضافة إلى آلاف التعليقات.

تتضمن مجموعة الأفلام التي تعمل عليها سارة في الوقت الحالى، فيلمًا دون عنوان من إخراج امتياز على، والذي ستلعب فيه دور البطولة أمام كارتيك آريان. كما تشارمك أيضا في نسخة جديدة من فيلم “كولي رقم 1” بطولة فارون داوان.

ظهرت سارة على خان، ابنة الممثلين سيف على خان وامريتا سينغ، لأول مرة في بوليوود العام الماضي مع ابهيشيك كابور من فيلم كيدارناث، وبطولة سوشانت سينغ راجبوت، وكان فيلمها الثاني مع روهيت شيتي، “سيمبا”، من بطولة رانفير سينغ.