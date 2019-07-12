شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد ينعى الراحل يوسف شريف رزق الله بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الكاتب الكبير وحيد حامد، الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، حيث قال "حامد" لـ"الخليج 365": أن يستيقظ الإنسان ويستقبل خبر رحيل صديق وصاحب فضل ومصدر للثقافة والسعادة يكون الحزن سلطانا يسيطر على المشاعر والوجدان، رحم الله يوسف شريف رزق الله الذى أحبنا وأحب السينما".

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وشُيع جثمان الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، اليوم بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد من نجوم الفن.

وعمل رزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.