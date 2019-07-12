شكرا لقرائتكم خبر عن راقصة مغربية تتألق فى بوليود وتنال إشادة نجوم السينما الهندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الراقصة المغربية نورا فتحى انضمت حديثاً إلى عالم السينما الهندية كممثلة ومطربة وراقصة استطاعت أن تلفت أنظار الجميع إليها وإلى موهبتها ، ومنهم جميع ممثلى بوليود خاصة الممثل الهندى وعارض الأزياء السابق جون آبراهام ، حيث يصور حالياً جون آبراهام ونورا فتحى فيلم بوليودى جديد بعنوان " Batla House " من إخراج نيكيل آدفانى.

الممثل الهندى جون آبراهام عبر عن رأيه فى أداء الراقصة المغربية نورا فتحى كممثلة وراقصة فى الهند للصحافة الهندية والعالمية، بأنها شخصية لطيفة وجميلة وموهوبة جداً، وأنه استطاع اكتشاف ذلك من قبل عن طريق تجربتهما السابقة معاً فى فيلمه الأخير Satyamev Jayate .

وعلى الصعيد الفنى من المقرر أن يتم طرح الفيلم الهندى Batla House بدور العرض السينمائية الهندية فى 15 أغسطس القادم وهو بطولة كلاً من " جون آبراهام ، نورا فتحى ، مرونال تاكور ، رافى كيشان " ، قصة ريتيش شاه ، إخراج نيكيل آدفانى ، والذى يدور حول ضابط شرطة هندى يقاوم الفساد وينصف المظلومين وتكون نورا فتحى إحدى الضحايا بالفيلم .

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يذكر أن الراقصة المغربية نورا فتحى انضمت حديثاً كراقصة فى بوليود وعرفت بالرقص على أشهر الأغانى الهندية مثل " Dilbar ، Kamariya " ، لتحتل قلوب المشاهدين فى الهند والشرق الاوسط وتثبت موهبتها فى بوليود .