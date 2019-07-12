شكرا لقرائتكم خبر عن "راب أمازيغى".. فرقة راس الدرب تفاجئ المغاربة بعد غياب 5 سنين بكليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت فرقة الراب المغربية "راس الدرب" جمهورها المغربي بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "summer love" والتي تعيدها للساحة الغنائية بعد اختفاء تخطى الخمس سنوات. انطلاقة فنية جديدة تدشنها فرقة الراب الأقدم في المغرب والتي يمتد عمرها لقرابة العقدين من السنوات، وحفرت اسمها في الساحة الغنائية كأول تجربة شبابية تمزج فن الراب بالطريقة الأمازيغية، وتسعى لتعويض غيبتها عن المغاربة بتحضير ما يشبه الميني ألبوم يضم خمسة أغنيات يتم إطلاقها فرادى بشكل كليبات مصورة، بدايتها كليب "سمر لوف" الذي تم تصويره في مدينة أغادير الساحلية. Advertisements

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