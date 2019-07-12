صور وفيديو| نجم "حب للإيجار" يخطف الأنظار في حفل جوائز "بياف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خطف النجم التركي باريش أردوتش، الشهير في مصر باسم "عمر ابليكجي" الأنظار في لحظات وصوله وتكريمه في حفل الدورة العاشرة لجوائز بياف اللبناني. وانتشرت منذ أمس صور الممثل التركي الشهير باريش أردوتش منذ لحظة وصوله إلى مطار بيروت وتسوقه في أسواق بيروت. واشتهر باريش أردوتش بدوره في مسلسل "حب للإيجار" الذي قدمه عام 2015 وانطلق مهرجان بياف اللبناني، مساء اليوم الجمعة، في نسخته العاشرة والذي يشهد تكريم عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد رمضان وحلا شيحة ووائل كفوري ولطيفة.

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