هيدي كرم تهدد متابعيها على "إنستجرام".. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هددت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها لن تترك أي شخص يوجه لها شتائم عبر حساباتها الشخصية.

ونشرت هيدي خطوات التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت عبر حسابها، وعلقت قائلة: " أي حد هايدخل يشتم بعد كده يفكر الف مرة قبل ما يعمل كده علشان خلاص الموضوع ما بقاش سايب و أنا شخصياً وأعتقد ناس كتير زيى، ومش هاسيب حقي بعد كده".

يذكر أن هيدي كرم شاركت في السباق الرمضاني السابق، بمسلسل "الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، ومن إخراج مصطفى فكري.