بدأ مطربًا وزوجته فنانة وهذا سر "يا حلاوة".. حكايات مظهر أبو النجا في ذكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كانت بداية الفنان مظهر أبو النجا في المسرح من خلال مسرحية "سيدتي الجميلة" في عام 1969، مع الفنان فؤاد المهندس، لينطلق ويصبح واحدا من صناع الضحكة في مصر، وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل، إذ ولد في 12 يوليو 1940، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان مظهر أبو النجا..

-عمل في البداية موظف بشركة نسيج الإسكندرية، وقال إن بدايته كانت مطربا وكان يقلد فريد الأطرش، لكنه لم يستمر بسبب رفض الجمهور له، إذ غنى في حفل عام في فرح ابنة صاحب العمارة التي يسكن بها، ومع أول كوبليه غناه قال له العواد (عازف العود): "أنت لا صوت ولا منظر"، ثم ألقى بالعود من يده.

- اشتهر مظهر أبوالنجا، بكلمة "يا حلاوة"، و تعود حكاية الإفيه الشهير إلى بداية السبعينيات، ورواها أبو النجا في أحد الحوارات الصحفية، وقال إن هذه اللزمة طلبها منه المخرج محمود فريد في فيلم "شياطين إلى الأبد"، وخيره المخرج بين عدة لزمات منها "يا خرابي أو يامه أو يا لهوي أو يا حلاوة"، فاختار "يا حلاوة"، وفوجئ بأن الجميع يطالبه بها في جميع الأفلام التي شارك بها، وبعدها اشتهر بها وأصبح الجمهور في كل مكان يطالبه بقولها.

- تزوج مظهر أبو النجا من داخل الوسط الفني، من الفنانة آمال حلمي، وأنجب 4 أبناء، هم: إسلام، وأحمد، وريم، وعمر.

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- تعرف على زوجته، في مسرحية "دلوعة يا باشا"، وذهب لطنطا لطلب يدها من والدها، ورفض الأب في البداية، لكنه قبل بعد تمسك ابنته بمظهر.



- قال في لقاء في برنامج "ج سؤال"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، إنه الفنان الوحيد القادر على اضحاك عادل إمام، حسب شهادة الزعيم.

- في عام 2014، احتفل الفنان مظهر أبو النجا وزوجته الفنانة آمال حلمي، بزفاف ابنتيهما ريم، وسط وجود كوكبة من النجوم والفنانين، واحيا الحفل الفنانان أحمد عدوية ومحمود الحسيني.

- شارك مظهر أبو النجا مع نجله عمر في مسلسل "الضاهر" لكنه مات قبل أن يُعرض بسبب تأخر عرض المسلسل.

- كان آخر أعماله فيلم "القرموطي في أرض النار"، وفيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد".

- توفي مظهر أبو النجا في 1 مايو 2017، عن عمر يناهز 76 عاما، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، ومشاكل فى عضلة القلب.

مقلب في الفنان مظهر أبو النجا

