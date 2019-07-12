بالصور| تهشم سيارة هنادي مهنا بعد تعرضها لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: تعرضت الفنانة الشابة هنادي مهنا لحادث سير اليوم الجمعة، مما أدى لتهشم الجزء الأمامي من سيارتها. ونشر صور الحادث والدها الموسيقار هاني مهنا، عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك". وعلق الموسيقار الكبير على الصور قائلًا: "حمد لله على سلامة بنتي هنادي". يذكر أن هنادي لفتت الأنظار خلال موسم رمضان الماضي من خلال عدد من المسلسلات أبرزها، "زلزال" مع محمد رمضان، و"حكايتي" مع ياسمين صبري، و"بركة" مع عمرو سعد.

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