فيديو| نجل أحمد شيبة يغني لـ"هنيدي" ووالده يضربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر محمود شيبة نجل المطرب أحمد شيبة مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يمازح والده>

وطلب محمود من والده أن يغني بصوته، ,وافق شيبة قائلا: "سمعني الحنجرة الذهبية"، فغني محمود أغنية "إنتي اللي طلبتي تطلقي" للفنان محمد هنيدي من فيلمه " عندليب الدقي"، فقام شيبة بضربه.

وكان محمود قد نشر مقطع فيديو منذ أيام، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يشارك والده أغنية "من خاف سلم"، الذي قدمها الفنان أحمد شيبة تتر نهاية مسلسل " زلزال" للفنان محمد رمضان الذي عرض رمضان الماضي.

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