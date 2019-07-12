- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان كريم عفيفي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر في الصورة مع عفيفي زوجته، والمخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر، وعلق عفيفي على الصورة: "من أحلى المكاسب اللي كسبتها في مسلسل ولد الغلابة، العيلة العسل دي".
مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وعرض في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| كريم عفيفي مع محمد سامي ومي عمر: "أحلى مكاسب ولد الغلابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.