صورة| كريم عفيفي مع محمد سامي ومي عمر: "أحلى مكاسب ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم عفيفي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة مع عفيفي زوجته، والمخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر، وعلق عفيفي على الصورة: "من أحلى المكاسب اللي كسبتها في مسلسل ولد الغلابة، العيلة العسل دي".

مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وعرض في رمضان الماضي.