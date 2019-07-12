تراند اليوم : موتة أخيرة.. وعادل إمام يرد :" مش هتخلصونا بقى"

وكان الزعيم عادل إمام قد طمأن محبيه على حالته الصحية بعد انتشار شائعات تفيد بوفاته، أمس الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف إمام في تصريحات صحفية أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، موجها رسالة لمروجيها ضاحكا بقوله:"أنتم كل شوية تطلعوا الإشاعة دي، مش هتخلصوا بقى".
يذكر أن آخر ظهور للزعيم في أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل عزت أبو عوف، في 2 يوليو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.
وقد استقبل إمام شائعة مماثلة بشكل فكاهي، إذ قال في تصريح سابق "أنا الحمد لله زي الفل"، وقال مازحا: "أنتم موتوني تاني ولا إيه".
ومن المفترض أن الزعيم كان من المقرر أن يكون في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فالنتينو" ولكن توقف لظروف إنتاجية.