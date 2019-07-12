نشر النجم المغربي سعد المجرد، صورة جديدة له عبر إنستجرام، تجمعه بالنجم محمد رمضان.
وظهر رمضان مع سعد خلال جانب من كواليس أغنيتهما الجديدة بعنوان إنساي، حيث يرتدي محمد رمضان قميصا مفتوحا يعمل على استعراضعضلاته، ومرتديا كاب ونظارة سوداء وسلسلة ذهبية حول رقبته، بينما ظهر سعد لمجرد صابغا شعره باللون الأصفر، ومرتديا "جاكت شتوي أسود".
وعلق لمجرد على الصورة: "قريبا
ومن المقرر أن يطرح محمد رمضان وسعد لمجرد الدويتو قريبا، حيث المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا.
وكان سعد لمجرد قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على انستجرام، عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان، وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يروج لكليب إنساي مع محمد رمضان.. ويعلق: قريبا جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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