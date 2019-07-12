تخطت أغنية " كبير الشوق" للفنانة السورية أصالة حاجز المليون مشاهدة بعد مرور عدة أيام على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب. قدمت أصالة الأغنية باللهجة الخليجي، من كلمات الجابر، ألحان أسامة العطار وتوزيع محمد صالح ، وحققت مليون و 300 ألف مشاهدة . أسامة العطار وتوزيع محمد صالح ، وحققت مليون و 300 ألف مشاهدة . على جانب آخر، حققت أصالة 22 مليون مشاهدة بأحدث كليباتها «بنت أكابر»، بعد طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب يوم 10 إبريل الماضى، ومرور شهرين على طرحه. كانت أصالة قد أحيت، يوم الخميس الماضى ، حفلا بمدينة الباحة في السعودية ضمن موسم جدة، حيث قدمت عددا من أغانيها المميزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كبير الشوق لأصالة تتخطى حاجز مليون مشاهدة على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.