موعد عزاء والدة داليا مصطفى

استقرت أسرة الفنانة داليا مصطفى، على إقامة عزاء والدتها يوم الأحد المُقبل بمدينة الشيخ زايد، وذلك عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بجوار مستشفى زايد التخصصي.
وتوفيت والدة الفنانة داليا مصطفى صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضها لأزمةصحية مفاجئة أودت بحياتها.
وكانت داليا مصطفى ناشدت محبيها بالدعاء لوالدتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام" قائلة: "ادعو لأمي".
يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى كان مسلسل
"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هانى سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزى ومحسن محيى الدين ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلي، سيرين الكفورى، وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور، وآخرين.
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