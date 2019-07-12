مغني آر كيللي يواجه تهماً أخلاقية جديدة



ألقت المباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية القبض على نجم الراب والـR&B العالمي آر كيللي، أمس الخميس، بمدينة شيكاغو في ولاية كاليفورنيا، ووجهت له تهمة الاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة لمن هم أدنى من السن القانوني.

يذكر أن "كيللي" متورط في 13

قضية مختلفة حتى الآن، ومنها استغلال الأطفال في تصوير المواد والأفلام الإباحية وعرقلة العدالة، ومحاولة اغتصاب قاصر.



ومن المقرر أن يتم نقله إلى مدينة نيويورك استعدادًا لمحاكمته في التهم

الجديدة والتي ستؤدي إلى فتح القضايا القديمة التي تعود إلى 1990.وتعتبر اكبر التهم الموجهه إلى كيلى، هى الاعتداء الجنسى الإجرامي المشدد، والتي تصنف جناية من الفئة العاشرة ويعاقب عليها القانون الأمريكي بالسجن من 6 أشهر إلى 30 عاماً إذا تم إدانة المتهم، بالإضافة إلى تهمة الإساءة الجنسية للضحية.