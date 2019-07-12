الارشيف / فن ومشاهير

25 يوليو.. آية عبدالله تحيي حفلا غنائيا بمصر الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تستعد المطربة الشابة آية عبدالله لحفل غنائي لها في نادي الغابة الرياضي في مصر الجديدة، يوم الخميس ٢٥ يوليو الجاري، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية. 

ودعت آية عبدالله جمهورها لحضور الحفل، الذي من المنتظر أن تقدم فيه عددا من أغانيها القديمة والحديثة. 

وستغنى عددا من أشهر أغانيها وبعض المطربين الكبار، منها: «أنا صعيدية،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أنا بكرش عليه» وبعض الأغاني الأخرى.

وكانت آية قد غنت تتر برنامج «أنا وإنتي» على قناة LTC، من كلمات محمد الخضراوي، ألحان محمد راجح، و توزيع نبيل إدوارد وتصميم video lyrics محمد الشيخي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 25 يوليو.. آية عبدالله تحيي حفلا غنائيا بمصر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا