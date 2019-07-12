25 يوليو.. آية عبدالله تحيي حفلا غنائيا بمصر الجديدة

تستعد المطربة الشابة آية عبدالله لحفل غنائي لها في نادي الغابة الرياضي في مصر الجديدة، يوم الخميس ٢٥ يوليو الجاري، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية.
ودعت آية عبدالله جمهورها لحضور الحفل، الذي من المنتظر أن تقدم فيه عددا من أغانيها القديمة والحديثة.
وستغنى عددا من أشهر أغانيها وبعض المطربين الكبار، منها: «أنا صعيدية،
وكانت آية قد غنت تتر برنامج «أنا وإنتي» على قناة LTC، من كلمات محمد الخضراوي، ألحان محمد راجح، و توزيع نبيل إدوارد وتصميم video lyrics محمد الشيخي.
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