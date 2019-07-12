«الممر» يبدأ جولته العربية بالإمارات والأردن ولبنان

بعد نجاح فيلم الممر فى حصد إيرادات تقترب من 60 مليون جنيه وتصدر الإيرادات اليومية لأكثر من 20 يوماً فى دور العرض المصرية، أطلقت شركة الماسة للإنتاج الفنى فيلم المخرج شريف عرفة والنجم أحمد عز والمنتج هشام عبدالخالق فى الإمارات، الأردن ولبنان نهاية الأسبوع الحالى، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا فى باقى الدول العربية، حيث تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمى للجولة العالمية للفيلم، برعاية الشركة المصرية للاتصالات WE الراعى الرسمى للفيلم.

وسوف يبدأ الممر بعد انتهاء جولتهم بالدول العربية القيام بجولة فى عدد من المدن الأوروبية وأمريكا وكندا، وكان أبطال

وفريق عمل الفيلم قد احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم بالإمارات والأردن ولبنان، وذلك بعد افتتاح الفيلم فى دبى.

كان أغلب الآراء الجماهيرية قد أشادت بنجاح الممر فى إعادة شحن الروح الوطنية وتذكيرهم بنوعية أفلام لم يتم تقديمها منذ عقود، كما ساهم فى تعريف الجيل الجديد من الشباب بمرحلة مهمة فى تاريخ بلدهم، وطالبوا بإنتاج المزيد من نفس النوعية من الأفلام.

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فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا

من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويٌشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبوالمكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكى لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.