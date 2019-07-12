انتقادات عنيفة لــ بيرين سات بسبب ملابسها

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 09:52 مساءً - التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة للنجمة التركية ​بيرين سات​ برفقة صديقتها ارناؤوط كوي، وهما يمشيان في إحدى الشوارع.

الا ان اللافت في الأمر هو ارتداء بيرين ثياب رقيقة وشعبية جدا اظهرت القليل من جسمها مما عرّضها للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور الذين طلبوا منها اختيار ستايليست كي تظهر بشكل انيق اكثر، خصوصا وانها نجمة شهيرة تحظى بشعبية كبيرة.

الجدير ذكره ان بيرين سات اشتهرت في العالم العربي بدور سمر في مسلسل “العشق الممنوع” ومن ثم دور فاطمة في المسلسل الذي يحمل ذات الاسم.