شاهدوا.. هذا ما تفعله شيماء سيف لإبقاء زوجها في المنزل!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 09:52 مساءً - تحدّثت الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ عن أسهل الطرق التي تُتبع لمنع الزوج من الخروج من المنزل، وذلك خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي على اذاعة Nogoum FM.

وقالت شيماء ان السر هو في طبق “المعكرونة بالكبدة”، مشيرة الى أنها تحضّرها بشكل لذيذ، فهي تضع الزبدة مع الكبدة، ما يجعل الطبق دسم، فيشعر زوجها بالنعاس بعد الأكل ويبقى معها في المنزل.

يذكر أن سيف شاركت في مسرحية “ون أو ون”، والتي عُرضت على مسرح مركز الكويت للتوحد، خلال عيد الفطر الماضي.