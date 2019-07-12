شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تنتهى من "نصيبى وقسمتك 3"..وتطير إلى لندن مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة عبير صبرى من تصوير مشاهدها فى أولى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" والتى تحمل اسم "براد شاى" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، حيث صورت دورها خلال 4 أيام كان آخرها أول أمس الأربعاء.



عبير صبرى فى كواليس نصيبى وقسمتك

وتستعد عبير للسفر إلى العاصمة الانجليزية لندن بصحبة زوجها المحامى أيمن البياع يوم الاثنين المقبل، من أجل قضاء أسبوع اجازة هناك، على أن تعود بعد أسبوع الى القاهرة لاستكمال نشاطها الفنى من جديد حيث تدرس المشاركة فى مسلسل جديد يتم العمل على التحضير له فى الوقت الحالى.

ويشارك فى بطولة حكاية "براد شاى" هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومى فخرى ويتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.

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الفنانة عبير صبرى