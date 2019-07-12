شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. داليا مصطفى تتلقى عزاء والدتها بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى الفنانة داليا مصطفى العزاء فى والدتها يوم الأحد المقبل، بالمجمع الإسلامى بجوار مدخل الشيخ زايد 2، والتى وافتها المنية صباح اليوم وشُيع جثمانها بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصرى بأكتوبر.

وكانت داليا مصطفى طالبت متابعيها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام بالدعاء لوالدتها لمرضها، وكتبت: "ادعو لأمى.. الدعاء يغير القدر".

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزية" الشهر المقبل فى الديكورات الخاصة بها ضمن أحداث المسلسل، وتجسد دور زوجة بطل العمل إياد نصار وتتهم بقتله خلال الأحداث، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتعتمد القصة على بطل و4 نساء.