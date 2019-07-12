شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن انضمام الممثل فين كول، صاحب دور "مايكل جراى" نجل شقيقة تومى شيلبي فى مسلسل Peaky Blinders، إلى الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة Fast & Furious المقرر عرضه العام المقبل فى صالات السينما العالمية.

وبحسب صحيفة deadline، فأن كول، انضم للجزء التاسع من السلسلة بجوار الممثلة آنا ساواى وفيني بينيت، كأعضاء جدد فى الفريق المرتقب، بعد تخلى بعض الممثلين عن الظهور فى الجزء الجديد مثل ذا روك، وجايسون ستاثام.



المنضمين الجدد

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وأبرزت الصحيفة الأعمال السينمائية التى ظهر الثلاثى فيها مسبقاً، وكانت أولهم أنا ساواى التى ظهرت فى فيلم Ninja Assassin الصادر عام 2009، كما أبرزت الأعمال الشهيرة لـ "فيني بينيت" ومنها فيلم Ghost in the Shell و Human Traces، بالإضافة الى الاعمال التى ظهر فيها كول فى بيكي بيلايندرز وبعض اعماله الشهيرة عبر شبكة نتفليكس.

وعلى سياق متصل، نشر فان ديزل منذ ساعات مقطع فيديو لأستقبال الممثل أنا ساواى، فى أول أيام تصويرها داخل كواليس الفيلم الجديد، مرحباً بها ضمن الفريق والعائلة بجوار الممثلة العالمية ناتالى مانويل.

ويقترب فيلم hobbs and show من العرض فى صالات السينما، وهو الفيلم المشتق الاول من السلسلة الشهيرة، بطولة داووين جونسون والممثل العالمى جايسون ستاثام، والمقرر عرضه يوم 3 أغسطس القادم.