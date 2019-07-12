بالصوت.. فيغولي يطالب زملاءه باستعادة التركيز قبل مواجهة نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثنى سفيان فيغولي، نجم منتخب الجزائر، على دعم جماهير بلاده لمحاربي الصحراء منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، عقب التأهل لنصف النهائي على حساب كوت ديفوار.
ووصف فيغولي الجماهير بالمحاربين الحقيقيين، لسفرهم خلف منتخب البلاد إلى مصر، لدعمه في البطولة، مؤكدا سعي اللاعبين لإسعادهم ورد الدين لهم.
وطالب النجم الجزائي باقي زملاءه بضرورة استعادة تركيزهم قبل مواجهة نيجيريا في المربع الذهبي، على أمل خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.
وتلعب الجزائر ضد نيجيريا مساء الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، على استاد القاهرة الدولي.
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