شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الله تستكمل نشاطها الفنى بحفل غنائى 25 يوليو بأحد نوادى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي المطربة " آية عبد الله " حفلا غنائيا يوم الخميس 25 يوليو في نادى الغابة الرياضى بمنطقة مصر الجديدة وذلك فى الثامنة مساءا، وجاء هذا الحفل بعد إنتعاش "عبد الله" على مدار الفترة الماضية بعدة حفلات غنائية مابين بعض الأندية والشواطئ الصيفية.

يذكر أن الفنانة "آية عبد الله" طرحت مؤخر أغنيتها "مصر نمبر وان" علي طريقة الفيديو كليب لدعم المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأغنية، كلمات مصطفى الجمل، وألحان فوزى عز الدين، وتوزيع كاميليو.

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