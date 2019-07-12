شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائه من تصوير " ولاد رزق2 " .. كريم قاسم ينتظر فيلم "سواح" فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان كريم قاسم من تصوير مشاهده في فيلم "ولاد رزق 2 " المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

يجسد كريم خلال العمل شخصية رمضان رزق الأخ الأصغر فى عائلة رزق، حيث يبدأ العمل بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين .





فيلم ولاد رزق من إخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك كريم قاسم البطولة كلا من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، خالد الصاوي، باسم سمرة وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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وينتظر كريم عرض فيلم "سواح" فى فرنسا وبلجيكا بعد نجاحه فى عدد من الدول ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود الليثى وسارة عبدالرحمن.