شكرا لقرائتكم خبر عن حضور لافت لـ هيفاء وهبى فى حفلات الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا ضخما بمواصفات عالمية داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب بموسم الصيف، ويعد هذا الحفل هو الأول لها بعد تعافيها من وعكتها الصحية مؤخرا.

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تألقت هيفاء وهبي علي خشبة المسرح وظهرت باطلالة مثيرة علي طريقة بيونسيه وجينفر لوبيز مرتدية jumpsuit خطف أنظار الجميع، وقدمت هيفاء وهبي عدد من أغانيها الشهيرة المميزة بالإضافة اغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا" ،"هفضل" "واحشني" ،" ست البنات" و"صباحوا ورد" .. وغيرها ممن طالب بها محبيها علي مدي قرابة الساعة ونصف الساعة لم تنقطع خلالهما وصلات الرقص وهتافات الإعجاب .