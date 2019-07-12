شكرا لقرائتكم خبر عن بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن عرض الموسم الثالث من مسلسل الدراما الأسبانى la casa de papel، والمقرر له يوم 19 يوليو الجارى، عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، والذى سيشهد العديد من المفاجآت بعد عودة شخصية "برلين" للأحداث مرة آخرى.

ونشر الممثل العالمى ألفارو مورتى، صاحب شخصية "البروفيسور" صور جديد لفريق المسلسل أثناء ترويجه للموسم الجديد فى مدينة مدريد الإسبانية، وسط ترحاب كبير من الجمهور الذى ينتظر العرض بعد توقف لأكثر من عامين.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB .