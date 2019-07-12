شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنغام وأحمد إبراهيم يشاركان حماقى بـ"بين البينين" فى حفل السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت أنغام وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، محمد حماقى الغناء على المسرح فى حفله الذى أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدموا سويا أغنية "بين البينين" وهى أغنيتها التى قدمتها فى البوم أحلام بريئة وألحان محمد حماقى.

وتألق محمد حماقى فى حفلته الغنائية بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس فى حفله الرابع داخل المملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء الخليج العربى، وصعد حماقى على خشبة المسرح ليفتتح وصلته بأغنية "نفسي أبقي جنبه" وسط عاصفة وموجات متتالية من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي حرص على تصوير العديد من مشاهد الحفل كفيديوهات والبث اللايف بهواتفهم.

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وقدم حماقى العديد من أغانيه المميزة منها "كل يوم من ده"، "يزلزل "، "صور" ، "ليلي"، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" والعمل إيه"، بالإضافة إلى "ما بلاش".. وغيرها ممن شهدت تفاعلا غير مسبوق من حيث مشاركة الجمهور فى ترديد كلمات كل أغنية.











