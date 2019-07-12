شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تستعين بـ"بكيزة وزغلول" قبل صعودها على خشبة مسرح "جوازة مرتاحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة ريم البارودى عن خوفها وتوترها اليومى قبل صعودها للمسرح، حيث تواصل هذه الأيام عرض مسرحيتها "جوازة مرتاحة" على أحد مسارح الغردقة.

ونشرت البارودى فيديو لها عبر حسابها الشخصى "انستجرام"، يظهر فيه مقطع كوميدى من فيلم " بكيزة وزغلول" وعلقت عليه: " أنا بالظبط قبل المسرح، التوتر والعصبية بقى".

يعرض حاليا مسرحية جوازة مرتاحة والتى تشارك فيها ريم بالتواجد مع أحمد صفوت، منه عرفة، هشام إسماعيل وغيرهم من تأليف أحمد الملوانى، إنتاج حسام الشاذلى وإخراج محمد جبر.

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وكان العرض الأول للمسرحية الإثنين الماضى على أحد المسارح فى الغردقة بالإضافة إلى استمرار العرض يوم الإثنين والثلاثاء من كل أٍسبوع.