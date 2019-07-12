محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المخرج مجدي الهواري صورًا تجمعه بفريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر الهواري في الصور وفريق عمله بملابس الإحرام، في أثناء تأديتهم مناسك العمرة. جدير بالذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" عُرضت لمدة 4 ليالٍ في جدة، ضمن موسم جدة، بدءًا من يوم 3 يوليو وحتى يوم السبت 6 من الشهر نفسه، وحققت نجاحا كبيرا، ونفدت تذاكرها، وأشعلت حماس الجمهور السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل "هاشتاج" باسم المسرحية يتصدر "تويتر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| فريق عمل "3 أيام في الساحل" يؤدون مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.