وفاة شقيق السيناريست عبدالرحيم كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: توفي المهندس محمد كمال، شقيق السيناريست عبدالرحيم كمال، اليوم الجمعة. وقدم الكاتب عمر طاهر، العزاء للسيناريست عبدالرحيم كمال في وفاة شقيقه، عبر حسابه بموقع" فيسبوك" قائلا: "خالص التعازي للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، في وفاة شقيقه وأخونا المهندس محمد كمال". وشارك عبدالرحيم كمال في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" .

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